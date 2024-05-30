Epidemic of Fraud (Documentary, 2024)

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Epidemic of Fraud is the award-winning documentary that explores the bizarre media, medical, and partisan political attacks levied against a class of ancient medications, told from the perspective of a former CNN journalist and Hollywood industry veteran. Why were the people who allowed the fentanyl disaster to go unchecked so eager to discredit a drug that is safer than tonic water? Director John Davidson takes you into an audio/visual time machine back to 2020 to reveal the forbidden knowledge that our medical, academic, and political officials are desperate to hide from you.
FEATURING
DR SIMONE GOLD
ARNOLD RELMAN
JOHN OLIVER
DR ROBIN ARMSTRONG
DR VLADIMIR ZELENKO
DR KARLADENE GRAVES
JOHN BERMAN
DR PETER McCULLOUGH
ROBERT SEIK
DR SAPAN DESAI
NORAH O’DONNELL
DR STEVEN HAHN
NICOLE SIROTEK
DONALD J. TRUMP
MICHAEL POMPEO
JAMES WARE PhD
DR JASON FUNG
DR MEHMET OZ
R CLINTON OHLERS PhD
DR ELI ROSENBERG
CHRIS CUOMO
POPPY HARLOW
DR PETER HOTEZ
JOHN HARDWOOD
TODD ELLERIN
PRITESH GANDHI
DR MANDEEP MEHRA
DR MARC SIEGEL
TEDROS GHEBREYESUS
DR FRANK RUSCHITZKA
AMY PATEL
DR PETER HORBY
DR JIM MEEHAN
SCOTT WIENER
DR DAVID BOULWARE
BILL GATES
DR ZUBIN DAMANIA
ALEX STEIN
ALEXANDRA OCCASIO CORTEZ
DR FRANCIS COLLINS
GARY DISBROW PhD
MICHAEL C. BURGESS
ELIOT ENGEL
DR RAUL RUIZ
DEBBIE DINGELL
FRANK PALLONE
STEVE BANNON
RYLEIGH JONES
SIR RICHARD DEARLOVE
LOU DOBBS
EDWARD LAWRENCE
MICHAEL SPECTER
PETER NAVARRO PhD
ANDERSON COOPER
TIM SCHWAB
PAUL BASINGA
DR ROBERT LOWERY
DR ASHISH JHA
DR RICHARD URSO
JANET MURGUIA
STUART VARNEY
WILLIAM GRACE
LU DE
DAVID MARTIN PhD
MARK CAMPBELL
JEFF COLYER
RIO GIARDINIERI
CAITLIN COLLINS
DR ROBERT MALONE
JIMMY KIMMELL
IVORY HECKER
JAMES O’KEEFE
DR RICHARD AMERLING
RON JOHNSON
JOE SCARBOROUGH
DR RICHARD URSO
RUSSELL BRAND
TUCKER CARLSON
KYLE HOWARD
DR MARCIA ANGELL
DR DREW PINSKY
DR HARVEY RISCH
DR STEVEN HATFILL
DR KULVINDER KAUR
JEROME CORSI PhD
ROBERT WILKIE
DR ANTHONY FAUCI
GEORGE STEPHANOPOULOS
MIKE PENCE
DR DEBORAH BIRX
RICK BRIGHT PhD
VICTOR DE GRUTTOLA
RAHM EMANUEL
LAURA INGRAHAM
DR HOWARD ZUCKER
ELIZABETH COHEN
DAVID MARON
JIM SCIUTTO
ERIC TOPOL
COLLEEN KRAFT
DR EZEKIEL EMANUEL
JOHNATHAN WALLACE
BRIAN WILLIAMS
NICOLA HILL
DR RAMIN OSKOUI
DR AMIT PATEL
DEL BIGTREE
XAVIER AZALBERT
MARTIN LANDRAY
BETH GRAHAM
DR JASON FUNG
ADRIEN HERNANDEZ
NATASHA SWEATTE
DR PAUL MARIK
DR RAEFORD BROWN
ROBERT F. KENNEDY JR.
KELLY STEIN FAHEY
MARGARET BRENNAN
BILL GATES
ANNA ESHOO
GUS BILIRAKIS
BUDDY CARTER
LISA BLUNT ROCHESTER
DR LARRY BUSCHON
GURUPRASAD UDAPI
DR ROBERT KADLEC
SHARRI MARKSON
TOM FITTON
NEIL CAVUTO
DR MARGARET HAMBURG
MARK LEVIN
DR SANJAY GUPTA
HENRY NWAWUBA
DR HEATHER GESSLING
DR STELLA IMMANUEL
DR GEORGE FAREED
JOE BIDEN
ALI GORMAN
DR STEPHEN SMITH
DR LI-MENG YAN
KAREN WHITSETT
MARK CAMPBELL
JOHN DIOMEDE
MADDY DEGAREY
DR SABINE HAZAN
JOE ROGAN
CALLEY MEANS
CHRISTINE GRADY PhD
KAYLEIGH MCENANY
ANELISE BORGES
DR DIDIER RAOULT
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