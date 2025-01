Epidemic of Fraud (Documentary, 2024)

Support us at EpidemicOfFraud.com

Paypal: https://EpidemicOfFraud.com/donate.

Coinbase: https://epidemicoffraud.com/coinbase



Epidemic of Fraud is the award-winning documentary that explores the bizarre media, medical, and partisan political attacks levied against a class of ancient medications, told from the perspective of a former CNN journalist and Hollywood industry veteran. Why were the people who allowed the fentanyl disaster to go unchecked so eager to discredit a drug that is safer than tonic water? Director John Davidson takes you into an audio/visual time machine back to 2020 to reveal the forbidden knowledge that our medical, academic, and political officials are desperate to hide from you.

BIBLIOGRAPHY

DONATE

FEATURING



DR SIMONE GOLD

ARNOLD RELMAN

JOHN OLIVER

DR ROBIN ARMSTRONG

DR VLADIMIR ZELENKO

DR KARLADENE GRAVES

JOHN BERMAN

DR PETER McCULLOUGH

ROBERT SEIK

DR SAPAN DESAI

NORAH O’DONNELL

DR STEVEN HAHN

NICOLE SIROTEK

DONALD J. TRUMP

MICHAEL POMPEO

JAMES WARE PhD

DR JASON FUNG

DR MEHMET OZ

R CLINTON OHLERS PhD

DR ELI ROSENBERG

CHRIS CUOMO

POPPY HARLOW

DR PETER HOTEZ

JOHN HARDWOOD

TODD ELLERIN

PRITESH GANDHI

DR MANDEEP MEHRA

DR MARC SIEGEL

TEDROS GHEBREYESUS

DR FRANK RUSCHITZKA

AMY PATEL

DR PETER HORBY

DR JIM MEEHAN

SCOTT WIENER

DR DAVID BOULWARE

BILL GATES

DR ZUBIN DAMANIA

ALEX STEIN

ALEXANDRA OCCASIO CORTEZ

DR FRANCIS COLLINS

GARY DISBROW PhD

MICHAEL C. BURGESS

ELIOT ENGEL

DR RAUL RUIZ

DEBBIE DINGELL

FRANK PALLONE

STEVE BANNON

RYLEIGH JONES

SIR RICHARD DEARLOVE

LOU DOBBS

EDWARD LAWRENCE

MICHAEL SPECTER

PETER NAVARRO PhD

ANDERSON COOPER

TIM SCHWAB

PAUL BASINGA

DR ROBERT LOWERY

DR ASHISH JHA

DR RICHARD URSO

JANET MURGUIA

STUART VARNEY

WILLIAM GRACE

LU DE

DAVID MARTIN PhD

MARK CAMPBELL

JEFF COLYER

RIO GIARDINIERI

CAITLIN COLLINS

DR ROBERT MALONE

JIMMY KIMMELL

IVORY HECKER

JAMES O’KEEFE

DR RICHARD AMERLING

RON JOHNSON

JOE SCARBOROUGH

DR RICHARD URSO

RUSSELL BRAND

TUCKER CARLSON

KYLE HOWARD

DR MARCIA ANGELL

DR DREW PINSKY

DR HARVEY RISCH

DR STEVEN HATFILL

DR KULVINDER KAUR

JEROME CORSI PhD

ROBERT WILKIE

DR ANTHONY FAUCI

GEORGE STEPHANOPOULOS

MIKE PENCE

DR DEBORAH BIRX

RICK BRIGHT PhD

VICTOR DE GRUTTOLA

RAHM EMANUEL

LAURA INGRAHAM

DR HOWARD ZUCKER

ELIZABETH COHEN

DAVID MARON

JIM SCIUTTO

ERIC TOPOL

COLLEEN KRAFT

DR EZEKIEL EMANUEL

JOHNATHAN WALLACE

BRIAN WILLIAMS

NICOLA HILL

DR RAMIN OSKOUI

DR AMIT PATEL

DEL BIGTREE

XAVIER AZALBERT

MARTIN LANDRAY

BETH GRAHAM

DR JASON FUNG

ADRIEN HERNANDEZ

NATASHA SWEATTE

DR PAUL MARIK

DR RAEFORD BROWN

ROBERT F. KENNEDY JR.

KELLY STEIN FAHEY

MARGARET BRENNAN

BILL GATES

ANNA ESHOO

GUS BILIRAKIS

BUDDY CARTER

LISA BLUNT ROCHESTER

DR LARRY BUSCHON

GURUPRASAD UDAPI

DR ROBERT KADLEC

SHARRI MARKSON

TOM FITTON

NEIL CAVUTO

DR MARGARET HAMBURG

MARK LEVIN

DR SANJAY GUPTA

HENRY NWAWUBA

DR HEATHER GESSLING

DR STELLA IMMANUEL

DR GEORGE FAREED

JOE BIDEN

ALI GORMAN

DR STEPHEN SMITH

DR LI-MENG YAN

KAREN WHITSETT

MARK CAMPBELL

JOHN DIOMEDE

MADDY DEGAREY

DR SABINE HAZAN

JOE ROGAN

CALLEY MEANS

CHRISTINE GRADY PhD

KAYLEIGH MCENANY

ANELISE BORGES

DR DIDIER RAOULT